طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا

المواطن- متابعة

أبلغت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة العام الماضي.

وتزيد هذه الحصيلة 1419 إصابة عما تم تسجيله أمس الاثنين، وكانت أعلى حصيلة إصابات سجلتها المدينة قبل ذلك في 7 يناير الماضي، عندما تم الإبلاغ عن 2520 إصابة، بحسب صحيفة japan today.

ومن بين حصيلة الإصابات الجديدة، يمثل الأشخاص في العشرينيات من العمر (951 حالة)، والثلاثينيات (610) والأربعينيات (466) في حين أن هناك 372 حالة تقل أعمارهم عن 19 عامًا.

وقال مسؤولو الصحة، إن عدد المصابين في المستشفيات الذين يعانون من أعراض حادة في طوكيو بلغ 82 حالة، بزيادة أربعة عن يوم أمس الاثنين.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في العاصمة اليابانية منذ انتشار الوباء أكثر من 200 ألف حالة.

دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

وانطلقت الجمعة الماضية في طوكيو دورة الألعاب الأولمبية، التي تجرى بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل، بعد أن تم تأجيلها العام الماضي، بسبب جائحة كورونا، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورًا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.

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