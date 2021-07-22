‎الرئيسية
الركن الخامس
طيران الأمن يجوب سماء المشاعر المقدسة لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة
خبرات متراكمة وقدرات عالية في الاستشعار الأمني

طيران الأمن يجوب سماء المشاعر المقدسة لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة

2021/07/22
الساعة 6:50 مساءً
- ‎فيالركن الخامس, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
طيران الأمن يجوب سماء المشاعر المقدسة لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة
المواطن - واس

لا تكلّ عين الأمن تتابع انسيابية حركة حجاج بيت الله الحرام على الأرض وفي كل طريق يؤدي إلى المشاعر المقدسة لتمنحهم الطمأنينة ، وترصد على مدار الساعة الحالة الأمنية لمنع ما يعكر صفو الحجيج من خلال الكاميرات الحرارية الدقيقة، وأخرى ليلية مع تجهيزات و تقنيات أمنية رقابية عالية المستوى.

طيران الأمن

 

طيارو الأمن يرصدون حالة المشاعر

وحلق طيارو الأمن فوق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار أيام الحج، يراقبون الحالة الأمنية والحركة المرورية ويقدمون خدمات الإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء، مع الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية ورصد الحجاج غير النظاميين.

طيران الأمن

 

خبرات متراكمة

ويتمتع منسوبو طيران الأمن بخبرات متراكمة وقدرات عالية في الاستشعار الأمني لأي ظرف والتعامل السريع والمحترف لأي حدث، محلقين بشغف وطني في طلعات جوية متوالية غطت سماء المشاعر المقدسة من مطلع ذي الحجة حتى انتهاء ضيوف الرحمن من أداء حجهم وإكمال نسكهم مطمئنين، وعيون الأمن ترعاهم بعد حفظ الله.

طيران الأمن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

تعرف على حالة الطقس في مكة والمشاعر المقدسة

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن