ظاهرة جوية نادرة.. إعصار قمعي يتشكل في جزر فرسان

المواطن - جازان

شهدت جزيرة فرسان بمنطقة جازان، اليوم السبت، ظاهرة جوية نادرة “إعصار قمعي” أو ما يعرف بـ”التورنادو”.

ظاهرة جوية نادرة تشكلت اليوم في جزيرة #فرسان ⁧#جازان⁩ حيث تشكل ⁧#إعصار_قمعي⁩ (تورنادو) ومن أجل أن يتشكل يتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا، وتعد جازان الأكثر حظا في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الإكتمال … هذا والله أعلم. pic.twitter.com/7CY1EqRSWA — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) July 31, 2021

ظاهرة جوية نادرة:

وعلق د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، على هذه الظاهرة بقوله: “ظاهرة جوية نادرة تشكلت اليوم في جزيرة فرسان بجازان، حيث تشكل إعصار قمعي (تورنادو)”.

وأضاف: “ومن أجل أن يتشكل يتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا، وتعد جازان الأكثر حظًّا في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الاكتمال… هذا والله أعلم”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن الطقس ليوم الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق غدًا الأحد.

وتشمل الحالة مناطق جازان، وعسير، والباحة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

نشاط الرياح السطحية:

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الدمام والعلا، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.

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