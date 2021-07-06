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ظهران الجنوب تستعيد 2500 متر أراضٍ حكومية
إزالة التعديات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

ظهران الجنوب تستعيد 2500 متر أراضٍ حكومية

2021/07/06
الساعة 1:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ظهران الجنوب تستعيد 2500 متر أراضٍ حكومية
المواطن - ظهران الجنوب

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لأمانة منطقة عسير، أمس الاثنين، أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 2500 متر مربع متعدى عليها.

تعديات على أراضٍ حكومية:

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمخطط الشط، وهي عبارة عن جدران حجرية وشبوك.

إزالة التعديات وتطبيق الأنظمة:

وأوضحت بلدية ظهران الجنوب، أنه تم إزالة التعديات بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.


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