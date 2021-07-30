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عائق أمام الهلال لحسم صفقة بيريرا
رغم موافقة اللاعب على العرض

عائق أمام الهلال لحسم صفقة بيريرا

2021/07/30
الساعة 2:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عائق أمام الهلال لحسم صفقة بيريرا ماثيوس بيريرا - birmingham mail
المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لحسم صفقة ماثيوس بيريرا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

بيريرا يوافق على العرض وعائق لإتمام الصفقة

وأشارت صحيفة A Bola البرتغالية، اليوم الجمعة، إلى أن ماثيوس بيريرا منح الضوء الأخضر لانتقاله إلى صفوف الهلال رسميًا، واللعب تحت قيادة المدير الفني ليوناردو جارديم.

ماثيوس بيريرا
اللاعب البرازيلي – المصدر espn

ولفتت الصحيفة البرتغالية إلى أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة حتى الآن هو رغبة مسؤولي نادي وست بروميتش في الحصول على 25 مليون يورو للاستغناء عن خدمات بيريرا، فيما قدم الهلال عرضًا بـ15 مليون يورو فقط.

وكانت جماهير نادي الهلال، قد طالبت مؤخرًا عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال بحسم صفقة اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي عبر هاشتاق على “تويتر”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ماثيوس بيريرا لاعب ويست بروميتش
لاعب ويست بروميتش – المصدر Sky Sports

النجم البرازيلي يرحل عن وست بروميتش

وصرح المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، الفرنسي فاليريان إسماعيل مؤخرًا بأن النجم البرازيلي سيرحل عن الفريق هذا الصيف بعد الهبوط إلى الدرجة الأولى رسميًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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