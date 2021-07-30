عائق أمام الهلال لحسم صفقة بيريرا

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لحسم صفقة ماثيوس بيريرا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

بيريرا يوافق على العرض وعائق لإتمام الصفقة

وأشارت صحيفة A Bola البرتغالية، اليوم الجمعة، إلى أن ماثيوس بيريرا منح الضوء الأخضر لانتقاله إلى صفوف الهلال رسميًا، واللعب تحت قيادة المدير الفني ليوناردو جارديم.

ولفتت الصحيفة البرتغالية إلى أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة حتى الآن هو رغبة مسؤولي نادي وست بروميتش في الحصول على 25 مليون يورو للاستغناء عن خدمات بيريرا، فيما قدم الهلال عرضًا بـ15 مليون يورو فقط.

وكانت جماهير نادي الهلال، قد طالبت مؤخرًا عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال بحسم صفقة اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي عبر هاشتاق على “تويتر”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النجم البرازيلي يرحل عن وست بروميتش

وصرح المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، الفرنسي فاليريان إسماعيل مؤخرًا بأن النجم البرازيلي سيرحل عن الفريق هذا الصيف بعد الهبوط إلى الدرجة الأولى رسميًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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