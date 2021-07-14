عائق يهدد بقاء ميسي مع برشلونة

المواطن - محمد سمعه

لا يزال جمهور نادي برشلونة الإسباني يترقب الإعلان وبشكل رسمي عن تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده بشكل رسمي مع البارشا في الـ30 من يونيو الماضي.

رابطة الدوري الإسباني تهدد بقاء ميسي مع برشلونة:

وكشف برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير أنه يوجد عائق يقف حائلًا أمام التجديد للاعب الأرجنتيني مع برشلونة وهو أن رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافير تيباس لم تؤكد موافقتها على تجديد عقد النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 عامًا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني “الليجا”، قررت فرض شروطًا على الأندية الإسبانية، تتعلق بقانون اللعب المالي النظيف.

وفي الرابع من يوليو الجاري، كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن أن برشلونة يرغب في التجديد لـ ميسي بطريقة تجعل نفقات النادي لا تتوافق مع الدخل باستخدام معادلة ”الدخل- المصاريف غير الرياضية يساوي المصاريف الرياضية، والمقصود بها رواتب اللاعبين”.

لماذا النجم الأرجنتيني في ورطة ؟

وجاءت أزمة فيروس كورونا لتجعل برشلونة يُعاني من انخفاض الدخل بمقدار 300 مليون يورو مما أجبر برشلونة على تخفيض رواتب اللاعبين، وهذا الأمر سيجعل برشلونة سيُخفض رواتب لاعبيه في الموسم الجديد 2021/ 2022 بقرار من رابطة الدوري الإسباني الممتاز لـ كرة القدم.

وأضافت صحيفة “سبورت” أن تجديد عقد النجم الأرجنتيني في الفترة الحالية براتب مالي كبير لا يتفق مع دخل النادي وما يعانيه من أزمة مالية يورط مجلس إدارة برشلونة واللاعب الأرجنتيني بسبب التلاعب بالقانون، مما يؤدي لدخوله إلى السجن.

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