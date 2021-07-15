المواطن - الرياض
أعلنت وزارة التعليم ترقية 4737 موظفًا وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.
وقالت الوزارة في بيان لها : استمرارًا لجهود التعليم في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، وذلك بعد الإعلان مؤخرًا عن ترقية أكثر من 12 ألفًا في عملية ترقيات غير مسبوقة، واستكمالًا لتلك الجهود؛ أصدرت الوزارة قرارًا بترقية (4737) موظفًا وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.
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تعليق واحد
عبد الحميد النقيدان
انا موظف ماترقية على ٣٢ واستحق ٣٣ ابي افهم ليش ماترقية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم مسمى وظيفتي مراسل مكتبي بمدرسة ببريده اسم المدرسه ابو حنيفه خدمتي تقريبا فوق العشر سنوات اسمي عبد الحميد عبدالله النقيدان وعمري سبع وخمسين سنه