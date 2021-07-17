وزارة التعليم تعتمد نتائج إجراءات النقل الخارجي عبر نظام نور

المواطن - الرياض

اعتمدت وزارة التعليم نتائج إجراءات النقل الخارجي.

ودعت الوزارة جميع المتقدمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجياً إلى الدخول على حساباتهم في نظام نور لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.

خطوات الاعتراض على حركة النقل الخارجي:

وكانت وزارة التعليم أتاحت عبر نظام نور تقديم اعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي وذلك وفق عدد من الضوابط والشروط والإجراءات وخلال فترة زمنية محددة.

ويقول محمد الزارع المهتم بشؤون التعليم والمعلمين إن خطوات تقديم طلب اعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي تتم عبر حساب المعلم في نظام نور من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الحساب من الملف الأصلي.

اختيار خدمات شؤون المعلمين.

ومن ثم اختيار الاستعلام عن حركة النقل الخارجي أسفل الصفحة ( لطلب الاعتراض ).

تحديد نوع الرد آلي أو غير آلي .

مع العلم أن الاعتراض متاح حتى 3-12-1442 هـ.

نتائج حركة النقل عبر نظام نور:

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي، من خلال نظام نور.

وأكدت وزارة التعليم أن ذلك يأتي تحقيقًا لرغبة العديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك وفق ما توفر لدى الوزارة من موارد وإمكانات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لجائحة كورونا، ووفق المفاضلة المعلنة مسبقًا، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال نظام نور.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة