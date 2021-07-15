عارف: كيف وافق الشبابيون على المعيار 9؟!

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي الرياضي جمال عارف استغرابه الشديد من موافقة الشبابيين على المعيار التاسع، الذي أثار حالة من الغضب مؤخرًا بين الجماهير.

معايير جدول دوري محمد بن سلمان

وكشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن المعايير النهائية لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل 2021/ 2022.

وتم وضع 9 معايير، وأثار المعيار الأخير غضب جماهير الليوث، والذي ينص على عدم إقامة مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية “الهلال- الاتحاد- النصر- الأهلي” في جولة واحدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عارف يستغرب موافقة الشبابيون

وقال جمال عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إذا ارتهنا للواقع فنادي الشباب فريق بطولات وإنجازات يتفوق بها على بعض الفرق الأربعة وإذا على الجماهيرية فأراه ضمن الخمسة الأندية الجماهيرية”.

وأعرب عن استغرابه من موافقة المسؤولين على هذا البند، وتابع عارف قائلًا: “السؤال كيف وافق الشبابيون على المعيار التاسع منذ ثلاث سنوات وبالتالي فإن لجنة المسابقات لا تلام على وضع الجدول طالما أنها بموافقة النادي !!”.

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