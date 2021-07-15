‎الرئيسية
الرياضة
عارف: كيف وافق الشبابيون على المعيار 9؟!
بعدما أثار غضب الجماهير

عارف: كيف وافق الشبابيون على المعيار 9؟!

2021/07/15
الساعة 8:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
عارف: كيف وافق الشبابيون على المعيار 9؟! الناقد الرياضي جمال عارف
المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي الرياضي جمال عارف استغرابه الشديد من موافقة الشبابيين على المعيار التاسع، الذي أثار حالة من الغضب مؤخرًا بين الجماهير.

معايير جدول دوري محمد بن سلمان

وكشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن المعايير النهائية لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل 2021/ 2022.

وتم وضع 9 معايير، وأثار المعيار الأخير غضب جماهير الليوث، والذي ينص على عدم إقامة مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية “الهلال- الاتحاد- النصر- الأهلي” في جولة واحدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

عارف يستغرب موافقة الشبابيون

وقال جمال عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إذا ارتهنا للواقع فنادي الشباب فريق بطولات وإنجازات يتفوق بها على بعض الفرق الأربعة وإذا على الجماهيرية فأراه ضمن الخمسة الأندية الجماهيرية”.

وأعرب عن استغرابه من موافقة المسؤولين على هذا البند، وتابع عارف قائلًا: “السؤال كيف وافق الشبابيون على المعيار التاسع منذ ثلاث سنوات وبالتالي فإن لجنة المسابقات لا تلام على وضع الجدول طالما أنها بموافقة النادي !!”.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الشباب أكثر الأندية السعودية تفاعلًا على تويتر

شهد حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات