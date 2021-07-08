عارف: 4 أمور تجعل أنمار الحائلي أفضل رئيس

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي الرياضي جمال عارف بالجهد الكبير الذي تبذله إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الفترة الماضية، من أجل حل الأزمات المالية التي يُعاني منها العميد.

عارف يُشيد بإدارة أنمار الحائلي

وأكد جمال عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة أنمار الحائلي ستكون الأفضل في حالة تحقيقها لـ4 أمور، أبرزها الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وعلق عارف قائلًا: “إذا حصل الاتحاد على الكفاءة المالية وهي مسألة وقت بإذن الله ونجاحه في التعامل مع الديون التي خلفتها الإدارات السابقة في مهمة كنت أراها مستحيلة والتعاقد مع النجم كورنادو بالإضافة إلى تفاوض مع مهاجم قادم لابد لنا أن ننصف الرئيس. أنمار أفضل رئيس”.

وتسعى إدارة أنمار الحائلي لحل أزمة شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة المقبلة، وقامت بتسديد العديد من الديون، أملًا في تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد الموسم المنصرم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في إنهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، بعدما كان يُصارع على الهبوط خلال المواسم الأخيرة.

وسيشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، كما أنه نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح في تحقيق اللقب.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة