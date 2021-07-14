عبدالإله العمري جاهز لأولمبياد طوكيو

المواطن - مروة نبيل

تأكدت جاهزية النجم عبدالإله العمري للمشاركة مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

عبدالإله العمري يتعافى من الإصابة

وأشار الإعلامي خالد الرشيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن عبدالإله العمري أصبح جاهزًا للمشاركة في الأولمبياد بعد تعافيه من إصابة التمزق التي أبعدته عن التدريبات والمباريات طوال الفترة الماضية.

وخاض عبدالإله العمري برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا لأكثر من شهر، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه النصر ضد الرائد، قبل أن يتعافى وتتأكد جاهزيته الفنية والبدنية من أجل المشاركة مع الأخضر في أولمبياد طوكيو.

الأخضر في الأولمبياد

وأعلن سعد الشهري قائمة منتخب السعودية المشاركة في “أولمبياد طوكيو 2020″، والتي تضم 3 لاعبين فوق السن، وهم؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

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