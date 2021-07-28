عبدالإله العمري يُسجل التعادل أمام البرازيل

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، عبدالإله العمري في تسجيل هدف التعادل ضد البرازيل لتصبح النتيجة 1/1 بعد مرور 26 دقيقة.

عبدالإله العمري يهز الشباك

ويلعب المنتخب السعودي ضد البرازيل الآن، على استاد سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وتقدم منتخب البرازيل مبكرًا عن طريق لاعبه ماتيوس كونها، لينتفض لاعبو الأخضر بحثًا عن تعديل النتيجة، قبل أن ينجح عبدالإله العمري في تسجيل التعادل من رأسية مميزة، مستغلًا كرة رائعة من لعبة ثابتة نفذها سلمان الفرج.

الأخضر يودع الأولمبياد

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الأخضر ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

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