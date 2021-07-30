‎الرئيسية
الرياضة
عبدالله الحمدان مطلوب في فاماليكاو البرتغالي
وسط منافسة من أندية بلجيكية

عبدالله الحمدان مطلوب في فاماليكاو البرتغالي

2021/07/30
الساعة 2:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
عبدالله الحمدان مطلوب في فاماليكاو البرتغالي الحمدان - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله الحمدان أكثر من عرض احترافي أوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أندية أوروبية تُتابع عبدالله الحمدان

وأشارت صحيفة A Bola البرتغالية، اليوم الجمعة، إلى أن نادي فاماليكاو يرغب في التعاقد مع عبدالله الحمدان لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد، وذلك بناء على طلب المدير الفني إيفو فييرا.

عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC

ويعلم المدير الفني لفريق فاماليكاو البرتغالي، فييرا إمكانيات عبدالله الحمدان جيدًا، حيث إنه سبق ودرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الأمر الذي دفعه لطلب التعاقد معه.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير صحافية سعودية أن مهمة فاماليكاو في التعاقد مع عبدالله الحمدان لن تكون سهلة، خاصة أن هناك 3 أندية بلجيكية أبدت رغبتها في ضم مهاجم الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC

مستوى مخيب للآمال في الأولمبياد

وجاءت العروض الاحترافية لمهاجم الهلال، على الرغم من ظهوره بشكل مخيب لآمال الجماهير خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وكان المتابعون قبل انطلاق منافسات الأولمبياد يتوقعون أن يكون الحمدان واحدًا من أبرز المواهب في القارة، وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه نجم المستقبل للأخضر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @SaudiNT


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الهلال يواجه لايبزيج الألماني وديًا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره