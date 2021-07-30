عبدالله الحمدان مطلوب في فاماليكاو البرتغالي

المواطن - مروة نبيل

تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله الحمدان أكثر من عرض احترافي أوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أندية أوروبية تُتابع عبدالله الحمدان

وأشارت صحيفة A Bola البرتغالية، اليوم الجمعة، إلى أن نادي فاماليكاو يرغب في التعاقد مع عبدالله الحمدان لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد، وذلك بناء على طلب المدير الفني إيفو فييرا.

ويعلم المدير الفني لفريق فاماليكاو البرتغالي، فييرا إمكانيات عبدالله الحمدان جيدًا، حيث إنه سبق ودرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الأمر الذي دفعه لطلب التعاقد معه.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير صحافية سعودية أن مهمة فاماليكاو في التعاقد مع عبدالله الحمدان لن تكون سهلة، خاصة أن هناك 3 أندية بلجيكية أبدت رغبتها في ضم مهاجم الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

مستوى مخيب للآمال في الأولمبياد

وجاءت العروض الاحترافية لمهاجم الهلال، على الرغم من ظهوره بشكل مخيب لآمال الجماهير خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وكان المتابعون قبل انطلاق منافسات الأولمبياد يتوقعون أن يكون الحمدان واحدًا من أبرز المواهب في القارة، وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه نجم المستقبل للأخضر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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