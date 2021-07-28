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عبدالله الحمدان يخذل الجماهير
بسبب مستواه بالأولمبياد

عبدالله الحمدان يخذل الجماهير

2021/07/28
الساعة 3:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالله الحمدان يخذل الجماهير الحمدان - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

خذل مهاجم الهلال والمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، عبدالله الحمدان آمال الجماهير خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

عبدالله الحمدان يخيب آمال الجماهير

وكان المتابعون قبل انطلاق منافسات الأولمبياد يتوقعون أن يكون عبدالله الحمدان واحدًا من أبرز المواهب في القارة، وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه نجم المستقبل للأخضر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي
الحمدان – المصدر @SaudiNT

وشارك عبدالله الحمدان في الثلاث مباريات التي خاضها المنتخب السعودي ضمن منافسات مرحلة المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020، ولم ينجح في صناعة أو تسجيل أي هدف، كما أنه لم يقم بأي تسديدة على المرمى، ليكون أقل لاعبي الأخضر مستوى.

عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @SaudiNT

الأخضر يودع الأولمبياد

ولعب منتخب السعودية ضد البرازيل على ملعب سايتاما 2002، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في الأولمبياد، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، وتأهل إلى الدور التالي من الأولمبياد، فيما ودع الأخضر منافسات طوكيو 2020 دون الحصول على أي نقطة بعد تلقيه 3 هزائم متتالية.

عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @SaudiNT


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