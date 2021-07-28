عبدالله الحمدان يخذل الجماهير

المواطن - مروة نبيل

خذل مهاجم الهلال والمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، عبدالله الحمدان آمال الجماهير خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

عبدالله الحمدان يخيب آمال الجماهير

وكان المتابعون قبل انطلاق منافسات الأولمبياد يتوقعون أن يكون عبدالله الحمدان واحدًا من أبرز المواهب في القارة، وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه نجم المستقبل للأخضر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك عبدالله الحمدان في الثلاث مباريات التي خاضها المنتخب السعودي ضمن منافسات مرحلة المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020، ولم ينجح في صناعة أو تسجيل أي هدف، كما أنه لم يقم بأي تسديدة على المرمى، ليكون أقل لاعبي الأخضر مستوى.

الأخضر يودع الأولمبياد

ولعب منتخب السعودية ضد البرازيل على ملعب سايتاما 2002، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في الأولمبياد، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، وتأهل إلى الدور التالي من الأولمبياد، فيما ودع الأخضر منافسات طوكيو 2020 دون الحصول على أي نقطة بعد تلقيه 3 هزائم متتالية.

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