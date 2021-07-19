عثمان أبو بكر: الاتحاد ضم المرمش بعد التفريط في بخاري مجانًا!

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي؛ بسبب صفقة حارس مرمى المنتخب السعودي للشباب، أسامة المرمش.

عثمان أبو بكر ينتقد إدارة الاتحاد:

وعلق عثمان أبو بكر على هذه الصفقة قائلًا: “إدارة الاتحاد التي تعاقدت مع أسامه المرمش حارس منتخب الشباب هي نفسها التي فرطت في أمين بخاري حارس المنتخب الأولمبي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “المصيبة أن ذلك حدث بعد أن تركته يدخل الفترة الحرة فجاء انتقاله إلى النصر مجانًا صفقة (انتقال حر)!.. يا ليت أحد ينورنا مقابل المرمش كم حصل التعاون وكم دفع للحارس؟!”.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن تعاقده مع حارس المرمى أسامة المرمش بعقد ممتد لـ4 سنوات حتى عام 2025، بعد تألقه اللافت مع المنتخب السعودي في كأس العرب لمنتخبات الشباب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل انتقال أمين بخاري للنصر:

ونجح نادي النصر في يناير 2020 في الحصول على توقيع أمين بخاري بعقد يمتد لثلاث سنوات مع أفضلية التمديد لسنتين إضافيتين، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، الأمر الذي عرض إدارة الاتحاد لانتقادات حادة آنذاك لرحيله بشكل مجاني.

ولعب أمين بخاري في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الموسم الرياضي الماضي على سبيل الإعارة، ويتواجد حاليًّا مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

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