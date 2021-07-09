عثمان العثمان مستمر مع الفتح حتى 2026

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفتح، اليوم الجمعة، عن توقيع عقد احترافي مع اللاعب الشاب عثمان العثمان ليستمر مع النادي لخمس سنوات خلال الفترة المقبلة.

عثمان العثمان الموهبة القادمة لـ الكرة السعودية:

وأشاد الموقع الرسمي للنموذجي باللاعب عثمان العثمان، حيث وصفه بأنه الموهبة القادمة بكرة القدم السعودية مضيفًا أن المستويات المميزة التي قدمها العثمان مع الفئات السنية بالنادي وفي المنتخب السعودي، دفعت النادي لتوقيع عقد احترافي معه.

الفتح يضم البريكان:

وجاء ذلك بعد إعلان النادي أمس الخميس عن تعاقده مع المهاجم فراس البريكان قادمًا من نادي النصر.

وكان نادي النصر رفض عرض نادي التعاون لبيع فراس البريكان، لتتم الموافقة على عرض نادي الفتح الذي نجح في الظفر بخدمات لاعب العالمي السابق.

وعانى البريكان، صاحب الـ21 سنة من قلة المشاركة مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر في موسم 2020/ 2021، في ظل تواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله.

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