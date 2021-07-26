عدد انتصارات الاتحاد في تاريخ دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة التألق، خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ أملًا في التتويج باللقب.

نادي الاتحاد في دوري المحترفين:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عدد انتصارات الاتحاد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 17 مرة موسم 2008/ 2009، و14 مرة في الموسم التالي، ثم 13 انتصارًا موسم 2010/ 2011، وحقق 10 انتصارات في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2011/ 2012.

وحقق العميد 8 انتصارات موسمي 2012/ 2013 و2013/ 2014، وفاز 16 مرة موسم 2014/ 2015، و15 مرة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2015/ 2016، و17 انتصارًا موسمي 2016/ 2017.

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج، حيث اكتفى بـ8 انتصارات موسم 2017/ 2018، و9 انتصارات موسمي 2018/ 2019 و2019/ 2020، قبل أن ينتفض ويحقق 15 فوزًا في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد يستعد للموسم الجديد:

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في مدينة ليبون النمساوية حتى السادس من أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء معسكر الإمارات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عددًا من المباريات الودية خلال معسكر النمسا، حتى يقف المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على جاهزية اللاعبين وتطبيق التكتيك المتوقع تنفيذه في المباريات الرسمية.

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