عدنان جستنيه لـ جماهير الاتحاد: باقي قنبلة الموسم !

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه الفضول لجماهير نادي الاتحاد لمعرفة ما يُخطط بشأنه مجلس إدارة أنمار الحائلي، بعد ضم اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو من الشارقة الإماراتي.

وغرد جستنيه قائلًا عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: “باقي قنبلة الموسم، أها لو حدثت”.

الاتحاد يبحث عن ضم أقوى الصفقات:

وكان مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي بحث مؤخرًا عن ضم أقوى الصفقات للفريق الكروي الأول مع دفع الديون والمستحقات المالية للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال الحائلي عبر حسابه في “تويتر” بعد ضم كورونادو: “جمهورنا الغالي، نعمل بجهد ونقدم الغالي والنفيس من أجل إسعادكم، ونسأل الله التوفيق في تحقيق أهدافنا خلال المواسم القادمة، نتمنى دعمكم ومؤازرتكم”.

ولم ينتظر العميد طويلًا بعد إعلان الشارقة رحيل اللاعب البرازيلي لينشر حساب النادي الرسمي في “تويتر” مقطع فيديو للاعب البرازيلي مرفق معه رمز النمر مكتوبًا عليه: “Welcome Coronado”.

بريجوفيتش يقترب من الرحيل:

ويبحث نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية عن فسخ عقد اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش وضم مهاجم آخر بدلًا منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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