عرض مرئي يُصحح أخطاء لاعبي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

حرص المدير الفني الألباني بيسنيك هاسي على الاجتماعي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتصحيح الأخطاء.

هاسي يشرح الملاحظات الفنية للاعبي الأهلي:

وعقد بيسنيك هاسي اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم من خلاله عرضًا مرئيًّا تضمن كافة الملاحظات الفنية حول الأداء في المباريات الودية الماضية، وذلك خلال معسكره الحالي المقام في مدينة طبرقة التونسية.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم أكثر من مباراة ودية خلال معسكر تونس، حيث تعادل إيجابيًّا مع مستقبل الرجيش، ونجح في تحقيق الفوز على الصفاقسي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح هاسي لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز خلال معسكر تونس، الذي سيستمر حتى يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي يسعى لحل أزمة الكفاءة المالية:

على الجانب الآخر، تسعى إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي للحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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