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عرض مرئي يُصحح أخطاء لاعبي الأهلي
خلال معسكر الفريق في تونس

عرض مرئي يُصحح أخطاء لاعبي الأهلي

2021/07/27
الساعة 12:02 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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عرض مرئي يُصحح أخطاء لاعبي الأهلي جانب من الاجتماع - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

حرص المدير الفني الألباني بيسنيك هاسي على الاجتماعي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتصحيح الأخطاء.

هاسي يشرح الملاحظات الفنية للاعبي الأهلي:

وعقد بيسنيك هاسي اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم من خلاله عرضًا مرئيًّا تضمن كافة الملاحظات الفنية حول الأداء في المباريات الودية الماضية، وذلك خلال معسكره الحالي المقام في مدينة طبرقة التونسية.

الأهلي
جانب من الاجتماع – المصدر @ALAHLI_FC

ولعب الفريق الأول لكرة القدم أكثر من مباراة ودية خلال معسكر تونس، حيث تعادل إيجابيًّا مع مستقبل الرجيش، ونجح في تحقيق الفوز على الصفاقسي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح هاسي لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز خلال معسكر تونس، الذي سيستمر حتى يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

الراقي يسعى لحل أزمة الكفاءة المالية:

على الجانب الآخر، تسعى إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي للحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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