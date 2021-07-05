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عسير تتصدر إصابات كورونا للمرة الأولى بـ273 والحالات النشطة 11773
1350 حالة حرجة وحصيلة الوفيات 7891

عسير تتصدر إصابات كورونا للمرة الأولى بـ273 والحالات النشطة 11773

2021/07/05
الساعة 3:58 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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عسير تتصدر إصابات كورونا للمرة الأولى بـ273 والحالات النشطة 11773
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (1429) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (474368) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11773) حالة من بينها (1350) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كوفيد -19 في المملكة إلى (494032) حالة، توفي منهم (7891) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1247) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة عسير 273، المنطقة الشرقية 234، منطقة مكة المكرمة 220، منطقة الرياض 206، منطقة جازان 110، منطقة المدينة المنورة 68، منطقة الباحة 34، منطقة نجران 33، منطقة القصيم 23، منطقة حائل 16، منطقة تبوك 14.

أما أقل الحالات المسجلة فقد كانت في منطقتي الحدود الشمالية والجوف بواقع 8 حالات في كل منهما.

حالات كورونا الجديدة


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