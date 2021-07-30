عضو هلالي سابق يدافع عن اللاعبين بعد ودية هيرتا برلين

المواطن - محمد سمعه

دافع عبدالكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة نادي الهلال سابقًا، عن لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك بعد خسارتهم مباراة هيرتا برلين الألماني الودية مساء اليوم الجمعة.

انتقاد غير بناء للاعبي الهلال:

وغرد الجاسر قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “مؤسف جدًّا أن يقوم بعض العقلاء بانتقاد بعض اللاعبين بشكل حاد وتحريضي وهم لاعبين، الجميع يعلم أنهم مستمرون مع الفريق وأمامهم فرصة لإثبات أنفسهم وتقديم الإفادة والمساعدة المرجوة، الانتقاد الاقصائي لن يغير من الأمر شيئًا، وإنما يُصنف ضمن النقد الهدام غير المحبذ”.

مباراة مفيدة لمدرب الزعيم:

وتابع الجاسر: “مباراة مفيدة للسيد جارديم، كشفت له أنه من الصعب جدًّا أن يلعب بالطريقة التي لعب بها ضد هيرتا برلين وهي وجود رأسي حربة، ماريجا وجوميز مع وجود لاعبي طرف سواء كاريلو أو فيتو أو سالم الدوسري، حيث يؤدي ذلك لتفريغ الوسط، ووجود مساحات عديدة تسمح للخصم بالوصول للمرمى، بسهولة، إشكالات عديدة ستواجه الفريق”.

وكان الشوط الأول من المباراة بتقدم هيرتا برلين بهدفين لهدف، وفي الشوط الثاني سجل هيرتا برلين هدفًا والزعيم هدفًا، ليفوز الفريق الألماني بثلاثية مقابل هدفين.

يذكر أن كلًّا من المالي موسى ماريجا والفرنسي بافيتيمبي جوميز أحرزا هدفي الهلال في شباك هيرتا برلين.

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