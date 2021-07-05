علامات الولادة المبكرة وأسبابها

المواطن - الرياض

استعرضت استشارية وأستاذ مشارك طب النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، أسباب وعلامات الولادة المبكرة، موضحةً أن أسبابها تتوزع بين الأم والجنين والمشيمة.

علامات الولادة المبكرة:

وقالت النمر في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن علامات الولادة المبكرة، والتي إذا شعرت بها الحامل خلال الشهر ٥-٨، فعليها التوجه للطوارئ فورًا، تشمل التالي: الشعور بالضغط في الحوض (كأن شيئا يخرج)، وزيادة الافرازت المخاطية اللزجة، ووجود نقط دم مع ألم، وتقلصات مثل ألم الدورة ويزداد مع الوقت، وخروج سوائل شفافة مثل الماء من المهبل.

أسباب الولادة المبكرة:

وبالنسبة إلى أسباب الولادة المبكرة، فمنها ما يتعلق بالأم، مثل: ارتفاع الضغط وأمراض الكلى، وانفتاح الأغشية (التهابات، زيادة السوائل)، وضعف عنق الرحم، وجود حالة ولادة مبكرة سابقة، والتدخين.

وتابعت أن من الأسباب ما يتعلق بالجنين، مثل: التوائم، وتشوهات الجنين، كما توجد أسباب تتعلق بالمشيمة مثل: قصور التغذية للجنين، وانفصال المشيمة، ومشيمة متقدمة.

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