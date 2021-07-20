علي مبخوت يقترب من الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

اقترب نجم الجزيرة الإماراتي، علي مبخوت، من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

علي مبخوت في طريقه للاتحاد:

وذكر الإعلامي فهد الصيعري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “ميول علي مبخوت ورغبته ستنقله للاتحاد”.

وتطمح إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في حسم صفقة الإماراتي الدولي مبخوت من صفوف الجزيرة الإماراتي، للاستفادة من خبراته الكبيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر علي مبخوت صاحب الـ30 عامًا، بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة في دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث سجل الموسم الماضي 25 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 26 مباراة.

الاتحاد يستعد بمعسكر خارجي:

وقرر نادي الاتحاد خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكر في مدينة ليبون النمساوية خلال الفترة من 21 يوليو وحتى السادس من أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء معسكر الإمارات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عددًا من المباريات الودية خلال معسكر النمسا، حتى يقف المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على جاهزية اللاعبين وتطبيق التكتيك المتوقع تنفيذه في المباريات الرسمية.

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