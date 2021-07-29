عمان: استمرار العمل بالحظر الجزئي وإغلاق الأنشطة التجارية

المواطن - متابعة

أصدرت اللجنة العُليا في سلطنة عمان قرارًا باستمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات.

تقليص مدة الإغلاق:

وكذلك قررت اللجنة تقليص مدّة الإغلاق ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 19 ذي الحجّة 1442هـ الموافق 29 يوليو 2021م حتى إشعار آخر.

كورونا في عمان:

وأعلنت سلطنة عمان يوم أمس تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و518 إصابة جديدة و تعافي 622 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة في السلطنة قولها في بيان لها إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في السلطنة بلغ 295535 حالة والمتعافين 277632 والوفيات 3802 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 14101 حالة.

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