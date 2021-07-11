عمومية بناء تقر خطة تشغيلية لبرامج الابتكار وتنظيم ومأسسة العمل التطوعي

المواطن - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام ترأس المهندس خالد الزامل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثانية عشرة) عبر الاتصال المرئي. وذلك بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام وكذلك ممثل مكتب المحاسب المستقل.

أبرز الإنجازات والأنشطة والمبادرات

وأقر الاجتماع التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م والذي تضمن أبرز الإنجازات والأنشطة والمبادرات التي نفذتها الجمعية خلال العام الماضي وحصول الجمعية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة فئة الجمعيات الخيرية، كما تم قراءة القوائم المالية للعام ٢٠٢٠ م والتي عرضها ممثل مكتب المحاسب القانوني المستقل وبعد ذلك تم إقرارها من الجمعية العمومية واعتماد نشرها في موقع الجمعية الإلكتروني.

كما تم خلال الاجتماع عرض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢١م وما تضمنته من المبادرات والبرامج والأنشطة لرعاية وتمكين الأيتام، حيث تضمنت الخطة إقامة برامج للابتكار تستهدف تزويد ١٥٠ طالب وطالبة بمجموعة من المعارف الإثرائية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوت، وتطرقت الخطة التشغيلية إلى العمل التطوعي من خلال تمكين وحدة العمل التطوعي، والعمل على تنظيم ومأسسة العمل التطوعي بهدف استقطاب مزيد من المتطوعين والمتطوعات لتحقيق أهداف الجمعية، والمساهمة في تعزيز العمل التطوعي لدى العاملين في الجمعية ومواكبة رؤية ٢٠٣٠.

برامج الابتكار وجودة الحياة

كما تطرق الاجتماع لما احتوته الخطة التشغيلية من برامج الابتكار وجودة الحياة والادخار والرعاية التعليمية والتفوق العلمي، أيضًا ما ورد بالخطة من مبادرات رعاية ذوي الإعاقة والمساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته والتأمين الطبي والمسكن الآمن.

واستعرض الاجتماع أيضا ما ورد بالخطة حول مبادرة تمكين ريادة الأعمال والهادفة إلى تمكين ٢٥ مستفيد ومستفيدة من الأسر المنتجة ورواد الأعمال وتزويدهم بمجموعة من المهارات والمعارف للوصول إلى مشاريع تجارية وأسر منتجة تعتمد على ذاتها.

كما بحث الاجتماع أيضا أبرز ما تضمنته الخطة من مبادرة الحاضنة المنزلية ومسار التميز المهني ومشروع تاكسي وبرامج الإنجليزية الذي يستهدف مائة طالب وطالبة، وبرنامج مسارات بناء الذي يستوعب ٤٠٠ طالب وطالبة في كافة مراحل التعليم العام ورياض الأطفال وإكسابهم بالمهارات العلمية والتربوية والدينية.

وفي ختام الاجتماع قدم نائب رئيس المجلس المهندس خالد الزامل – شكر وتقدير سمو رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ومشاركتهم وتوجيهاتهم الدائمة لاستمرار تميز الجمعية في خدمة الأيتام، والشكر موصول للإدارة التنفيذية ولفريق العمل على جهودهم.

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