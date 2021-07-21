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غبار وأمطار وبرد وسيول تشهدها منطقة جازان اليوم
تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

غبار وأمطار وبرد وسيول تشهدها منطقة جازان اليوم

2021/07/21
الساعة 1:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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غبار وأمطار وبرد وسيول تشهدها منطقة جازان اليوم
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة وأتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول.

تستمر الحالة حتى الـ 7 مساء

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش, وأحد المسارحة, والحرث, والدائر, والدرب, والريث, والطوال, والعارضة, والعيدابي، وبيش, وصامطة, وصبيا, وضمد , وفيفا , وهروب ، وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .

ووفقاً للمركز فإن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.


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