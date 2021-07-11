غرامة 200 ريال على رمي المخلفات بشوارع محايل عسير

المواطن- محمد الغبيشي- محايل عسير

بدأت بلدية محايل عسير في تطبيق غرامة مالية قدرها مائتا ريال على إلقاء المخلفات في الطرق والأماكن العامة من قائدي وراكبي المركبات، وذلك في إطار سعيها للحد من السلوكيات الخاطئة والعمل على القضاء على التشوه البصري وكذلك القضاء على البيئات الحاضنة للأمراض والمسببة لانتشار الأوبئة.

تنسيق وتطبيق وفرق ميدانية

وأوضح رئيس بلدية محايل الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن هذه الغرامات يسري تطبيقها بداية من اليوم الأحد الموافق 1 من ذي الحجة 1442هـ، مبينًا أنه يتم تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومشاركة فريق العمل التطوعي بالبلدية من خلال توعية المواطنين والمقيمين في المتنزهات والمرافق العامة بأهمية النظافة والحث على وضع المخلفات في أماكنها المخصصة لها.

الحفاظ على البيئة

وأضاف “حافظ” أن الإسلام يحرص على قيمة النظافة والجمال، ويؤكد عليها في نصوص متعددة، سواء عبر القرآن الكريم أو السنة النبوية، داعيًا إلى الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة وعدم التسبب في تشويه المظهر الحضري وإلحاق الضرر بالآخرين.