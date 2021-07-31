غموض حول مصير مارتن أوديجارد مع ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

لا يزال مصير اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد غامضًا مع نادي ريال مدريد الإسباني، حتى بعد تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرًا فنيًّا للريال.

أنشيلوتي يعود للريال بعد 6 سنوات:

وكان أنشيلوتي عاد إلى منصب المدير الفني، بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، إثر موسم صفري.

أوديجارد يخشى من تكرار السيناريو مجددًا في ريال مدريد:

وقالت شبكة ABC الإسبانية: إن الريال يناقش مصير أوديجارد صاحب الـ22 عامًا إما بالبقاء أو بالرحيل عن النادي الملكي رغم احتياج المدرب أنشيلوتي له، لكن اللاعب النرويجي يخشى من عدم اللعب بصورة منتظمة في الموسم الجديد كما كان الحال مع زيدان مسبقًا.

ولعب أوديجارد في موسم 2020/ 2021 مع نادي آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة من صفوف فريق الريال.

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