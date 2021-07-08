فابيو ليما يصدم الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الاتحاد مؤخرًا رغبته في ضم اللاعب فابيو ليما نجم الفريق الكروي الأول بنادي الوصل الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب الاتحاد في تدعيم صفوفه الهجومية بصفقات قوية، وذلك بعد ضم اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو قادمًا من صفوف الشارقة الإماراتي.

فابيو ليما لا يفكر في مغادرة الوصل

وحول رغبة ليما صاحب الأصول البرازيلية في الانضمام لنادي الاتحاد، أكد وليد الشامسي وكيل اللاعب خلال تصريحات صحفية أن اللاعب ليما الذي يحمل الجنسية الإماراتية لا يفكر على الإطلاق في مغادرة الوصل.

ونجح ليما صاحب الـ28 عامًا في التألق مع الوصل، منذ الانضمام له في عام 2014، كما مثّل منتخب الإمارات مؤخرًا وذلك بعد حصوله على الجنسية الإماراتية نظرًا لتواجده في البلد مدة تجاوزت الـ5 سنوات.

أرقام ليما مع منتخب الإمارات

وتمكن فابيو ليما من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين للمنتخب الإماراتي خلال 10 مباريات دولية رسمية خاضها مع الأبيض الإماراتي.

جدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ترغب في فسخ عقد المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وذلك بسبب تواضع أرقامه ومستواه في آخر موسمين.

وتفكر إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الإماراتي علي مبخوت مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الجزيرة الإماراتي.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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