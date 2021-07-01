فتح القبول والتسجيل في برنامج فني رعاية مرضى

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية، عن فتح القبول والتسجيل لبرنامج فني رعاية مرضى، للجنسين.

التقديم على برنامج فني رعاية مرضى:

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن التقديم على برنامج فني رعاية مرضى، يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 4 يوليو ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021م.

رابط التقديم:

ولفتت الموارد البشرية إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج التقديم عبر الرابط التالي: هنا.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة