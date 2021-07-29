فتح باب القبول في القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي برتبة (جندي)، للتعيين عليها في مشروع الشمال (نيوم)، ومشروع البحر الأحمر، ومحافظة العُلا.

شروط وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية:

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية:

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 22 / 12 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26 / 12 / 1442هـ.

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