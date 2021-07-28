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فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة
تم اعتماد 15 برنامجًا جديدًا

فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة

2021/07/28
الساعة 12:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة
المواطن - واس

أعلنت جامعة الباحة عن فتح باب القبول على المقاعد الشاغرة لبرامج الدراسات العليا, وذلك عبر البوابة الإلكترونية خلال الفترة 25 / 11 / 1442 – 3 / 1 / 1442 هـ .

15 برنامجًا جديدًا: 

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بـ جامعة الباحة أنه تم اعتماد 15 برنامجًا جديدًا للدراسات العليا يشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية في سبع كليات ، مؤكدة أن هذه البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين لها وتأهيلهم.

شروط القبول: 

ودعت العمادة المتقدمين إلى الإطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول بموقع الجامعة الإلكتروني.


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