فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة

المواطن - واس

أعلنت جامعة الباحة عن فتح باب القبول على المقاعد الشاغرة لبرامج الدراسات العليا, وذلك عبر البوابة الإلكترونية خلال الفترة 25 / 11 / 1442 – 3 / 1 / 1442 هـ .

15 برنامجًا جديدًا:

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بـ جامعة الباحة أنه تم اعتماد 15 برنامجًا جديدًا للدراسات العليا يشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية في سبع كليات ، مؤكدة أن هذه البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين لها وتأهيلهم.

شروط القبول:

ودعت العمادة المتقدمين إلى الإطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول بموقع الجامعة الإلكتروني.

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