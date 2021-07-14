فترة حرة للاعبي المنتخب السعودي

المواطن - مروة نبيل

منح المدير الفني سعد الشهري لاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء.

راحة للاعبي المنتخب السعودي

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الفترة الحرة للاعبي الأخضر الأولمبي، وتمنى لهم التوفيق في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وكان الأخضر قد واجه المنتخب الروماني وديًا، أمس الثلاثاء، في آخر مبارياته استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر في الأولمبياد

وأعلن سعد الشهري قائمة المنتخب السعودي المشاركة في “أولمبياد طوكيو 2020″، والتي تضم 3 لاعبين فوق السن، وهم؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

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