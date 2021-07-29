فلكية جدة: ظهور شفق قطبي أزرق نادر

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية دخلت إلى سيل من الرياح الشمسية خلال الساعات الأولى يوم الأربعاء 28 يوليو 2021، الأمر الذي تسبب في هز المجال المغناطيسي للأرض وأدى لظهور شفق قطبي أزرق نادر فوق كندا، وعلى الرغم من التلوث الضوئي والغيوم وضوء القمر الساطع، إلا إنه يمكن بسهولة رؤية اللون الأزرق في الأعلى.

اللون الأزرق نادر:

وقال إن الشفق القطبي دائمًا ما يكون أخضر وأحيانًا أحمر أو أرجوانيًا، ومع ذلك فان اللون الأزرق نادر، ولكن القمر لعب دورًا في هذه العملية، فاللون الأزرق علامة على ضوء القمر الساطع الذي يضرب قمة الشفق القطبي، ففي أعلى منطقة الشفق القطبي تنتج جزيئات النيتروجين المتأين (N2 +) الضوء الأزرق بشكل طبيعي، ولكن باهت، فعادة ما يكون التوهج الجيومغناطيسي خافتًا جدًا بحيث لا يمكن رؤيته، ولكن عندما تصطدم هذه الأيونات بضوء القمر، فإنها تلتقط الفوتونات الزرقاء من ضوء القمر وتعيد إطلاقها في شكل لون أزرق إضافي.

خلط النيتروجين والرياح:

واختتم أبو زاهرة بالقول، أنه للحصول على الشفق القطبي الأزرق الساطع يمكن أخذ بعض النيتروجين وإضافة الرياح الشمسية إليه وخلطه مع ضوء القمر، وتكون النتيجة ظهور عرض مرئي رائع.

فلكية جدة تحدد موعد اقتران المريخ بقلب الأسد:

وكانت فلكية جدة قالت إنه سيرصد بسماء الوطن العربي بعد مغرب اليوم الخميس، اقتران كوكب المريخ بنجم قلب الأسد والانتقال نحو بداية الليل فوق الأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، وسيظهر أيضًا كوكب الزهرة في الجزء العلوي الأيسر أو الشرق السماوي.

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