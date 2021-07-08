فلكية جدة: كوكب الزهرة يعود للسماء كنجمة المساء

المواطن- محمد داوود- جدة

عاد كوكب الزهرة إلى سماء المساء يزين الأفق الغربي بعد غروب الشمس والانتقال نحو ظلمة الليل في ظهور متلألئ كـ نجمة المساء، إذ يبلغ لمعانه في شهر يوليو 2021 (-3.9)، وهو حاليًا أكثر سطوعًا 200 مرة من المريخ الموجود ظاهريًا بالقرب منه.

تناقص إضاءة كوكب الزهرة:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الزهرة سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة، وعند رؤيته من خلال تلسكوب متوسط يلاحظ أن قرصه في مرحلة الأحدب مضاء بنسبة 88 % بنور الشمس في الوقت الحالي، وبعد فصل الصيف سوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال بحلول شهر ديسمبر مع زيادة في حجم قرصة الظاهري، وفي النهاية سيضيع في وهج نور الشمس.

يتوهج بداية الليل:

ولفت إلى أنه بشكل عام سيسطع كوكب الزهرة في أبهى حله في سماء بداية الليل لبقية هذا العام 2021، وسيصل إلى أقصى استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر 2021، ويكون في أعظم تألق له باعتباره نجمة المساء.

اختفاء المريخ في أغسطس:

وخلص أبو زاهرة إلى القول، أما المريخ فبالرغم من كونه كوكبًا مسائيًا نظريًا حتى أكتوبر 2021، فمن المحتمل أن يختفي عن الأنظار بحلول أغسطس 2021، ففي ذلك الوقت يتوقع أن يطمس توهج شفق المساء الكوكب الأحمر.

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