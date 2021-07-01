فنون أبها تفتتح معرض تشكيل 3

المواطن - حسن عسيري - أبها

افتتحت جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء أمس معرض تشكيل 3 في صالة العروض بمقرها على طريق الملك خالد على شرف الفنان عبدالله الشلتي وبحضور د. عبدالرحمن آل مفرح والفنان عبدالله حماس.

دعم المواهب الشابة:

وأكد مدير الجمعية أحمد السروي أن المعرض الذي يشارك فيه 35 فنانًا وفنانة، ويأتي ضمن جهود وأعمال ثقافة وفنون أبها لدعم المواهب الشابة حيث مثلوا 95% من المشاركين.

وحظيت اللوحات المشاركة بتعليقات عميقة من الرائدَين الفنان عبدالله الشلتي والفنان عبدالله حماس مما جعل للمعرض قيمة مضافة وتأثيرًا أعمق.

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