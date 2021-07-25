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فواز القرني ينضم لمعسكر الشباب
بعد الانضمام لصفوفه رسميًا

فواز القرني ينضم لمعسكر الشباب

2021/07/25
الساعة 7:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فواز القرني ينضم لمعسكر الشباب القرني - المصدر @AlShababSaudiFC
المواطن - مروة نبيل

انضم حارس المرمى فواز القرني إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الأحد، إلى معسكر الليوث في إسبانيا.

فواز القرني يصل المعسكر

وأعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التحاق فواز القرني بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في مهمته مع الليوث، وعلق على صورته قائلًا: “الحمد لله على السلامة يا ليث”.

وكان نادي الشباب قد أعلن، أمس السبت، عن تعاقده رسميًا مع فواز القرني لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتمنت الإدارة برئاسة خالد البلطان التوفيق له في مهمته الجديد.

فواز القرني في الشباب
القرني – المصدر @AlShababSaudiFC

استعدادات الليوث للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية، ويلعب خلاله عددًا من المباريات الودية، على أن يُكمل الاستعداد في الرياض قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب
فريق الشباب – المصدر spl

 


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