فواز القرني ينضم لمعسكر الشباب

المواطن - مروة نبيل

انضم حارس المرمى فواز القرني إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الأحد، إلى معسكر الليوث في إسبانيا.

فواز القرني يصل المعسكر

وأعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التحاق فواز القرني بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في مهمته مع الليوث، وعلق على صورته قائلًا: “الحمد لله على السلامة يا ليث”.

وكان نادي الشباب قد أعلن، أمس السبت، عن تعاقده رسميًا مع فواز القرني لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتمنت الإدارة برئاسة خالد البلطان التوفيق له في مهمته الجديد.

استعدادات الليوث للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية، ويلعب خلاله عددًا من المباريات الودية، على أن يُكمل الاستعداد في الرياض قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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