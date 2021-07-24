فواز القرني يوقع مخالصة مالية مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن أن الحارس فواز القرني وقع مخالصة مالية- قبل قليل- مع نادي الاتحاد منهيًا بذلك علاقته مع العميد التي دامت لـ 10 سنوات.

فواز القرني ينهي علاقته مع الاتحاد بعد 10 سنوات:

وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” وهو مقرب من البيت الاتحادي: “الحارس القرني وقع قبل قليل مخالصته المالية مع الاتحاد وبالتالي تنتهي علاقته مع النادي، وسوف يوقع خلال الساعات المقبلة مع الشباب”.

ورد الناقد الرياضي تركي الغامدي على توقيع القرني للمخالصة المالية قائلًا: “رسميًّا فواز القرني شبابي، أحسنت الاختيار يافواز، أهلًا بك في عرين الليوث”.

وكان القرني صعد مع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في عام 2011، وفاز بلقب كأس الملك مع العميد في صيف 2018 على حساب نادي الفيصلي آنذاك.

السبب الرئيسي لرحيل القرني:

وبوقت سابق، كشف الإعلامي حسين الشريف أن السبب الرئيسي وراء رحيل الحارس فواز القرني عن الاتحاد هو وجود علاقة غير جيدة بينه وبين إدارة العميد.

وغرد حسين الشريف قائلًا: “فنيًّا انتقال القرني خسارة للاتحاد، لكن من الواضح أن العلاقة بين اللاعب والإدارة غير جيدة، واستمرارها ليس في صالح العميد، قرار الاستبعاد قرار الإدارة وهي أعرف بتفاصيله وسوف تكشف الأيام مدى جدوى هذا القرار من عدمه، يجب النظر إلى الأمام، فالبطولة العربية على الأبواب”.

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