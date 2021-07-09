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فيراتي: قدوم راموس لـ باريس سان جيرمان شيء جيد
قادمًا من ريال مدريد

فيراتي: قدوم راموس لـ باريس سان جيرمان شيء جيد

2021/07/09
الساعة 1:24 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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فيراتي: قدوم راموس لـ باريس سان جيرمان شيء جيد @EURO2020
المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على أن انضمام اللاعب الإسباني سيرجيو راموس لصفوف النادي الباريسي بمثابة شيء رائع.

وكان النجم الإسباني انضم للفريق الباريسي قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر.

انضمام راموس يفيد باريس سان جيرمان 

وأكد فيراتي على أن انضمام نجم الريال السابق لـ باريس سان جيرمان سيعزز من حظوظ الفريق الفرنسي للفوز بالبطولات مضيفًا أنه متحمس للعب معه.

فيراتي: قدوم راموس لـ باريس سان جيرمان شيء جيد - المواطن
سيرجيو بعد التوقيع – المصدر psg

وأعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده رسميًا أمس الخميس مع قائد ريال مدريد الإسباني السابق، سيرجيو راموس بداية من الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي باريس سان جيرمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أمس الخميس، مقطع فيديو يعلن من خلاله انضمام اللاعب الإسباني للنادي الفرنسي.

لاعب الريال السابق ثالث صفقات سان جيرمان 

وأصبح المدافع الإسباني ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي انتهى تعاقده مع ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي قادمًا من إنتر ميلان.

 


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