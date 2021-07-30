فيروس كورونا يضرب مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء أمس الخميس أن فيروس كورونا داهم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مما أدى لإلغاء مباراة الشياطين الحمر الودية ضد فريق بريستون نورث استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

إلغاء ودية مانشستر يونايتد ضد فريق بريستون نورث

وكان من المنتظر مواجهة اليونايتد لفريق بريستون نورث غدًا السبت في لقاء ودي استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار بيان مان يونايتد إلى أنه بعد الاختبارات الروتينية التي أجريت على الفريق الخميس، ظهرت بعض الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وتابع النادي في بيانه: “كإجراء احترازي بناءً على بروتوكولات كوفيد -19، اتخذنا القرار المتمثل في أننا لن نتمكن من لعب المباراة الودية ضد بريستون”.

سولشاير باق في اليونايتد 3 سنوات

وفي سياق آخر، أعلن مانشستر يونايتد السبت الماضي عن تجديد عقد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير حتى عام 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وعقب التجديد تحدث المدرب سولشاير صاحب الـ 48 عامًا لموقع مان يونايتد الرسمي قائلًا: “أنا سعيد للغاية بتجديد العقد مع هذا الكيان الكبير، والآن الفريق في حالة توازن بين الخبرات المطلوبة وروح الشباب، والجميع متعطش لتحقيق المزيد من النجاحات لليونايتد”.

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