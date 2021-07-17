فيضانات ألمانيا تبتلع 12 من ذوي الإعاقة وحصيلة الوفيات 130

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تسببت فيضانات ألمانيا في مقتل حوالي 130 شخصًا، على الأقل، بعد تأكد وفاة 12 من ذوي الإعاقة والعدد مرشح للارتفاع مع وجود أكثر من ألف مفقود.

"فيضانات الموت" تجتاح ألمانيا… هل بدأنا نشهد آثار تغير المناخ بشكل جدي؟#مسائية_DW pic.twitter.com/5tDslLPfJW — DW عربية (@dw_arabic) July 16, 2021

مأساة فيضانات ألمانيا

وفيما تكافح السلطات في عمليات الإغاثة، وصف المسؤولون الوضع بأنه “مأساة” وبحسب دويتشة فيلة الألمانية فقد أعلنت السلطات أن 12 شخصاً يقطنون في نزل لذوي الإعاقة الذهنية بمدينة زينتسيش بولاية راينلاند بفالس راحوا ضحية الكارثة بعد أن فاجأتهم المياه ليلاً.

انهيار سد هاينزبرغ

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم تم إجلاء سكان بلدة أوبهوفن من منازلهم بعد انهيار سد في منطقة هاينزبرغ، غربي ألمانيا. وظل الوضع متوتراً حتى وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بحسب بيان صادر عن البلدة القريبة من الحدود الهولندية.

"تركنا منازلنا في ساعات الليل المتأخرة هروبا من المياه".. #الفيضانات تضرب بعض المناطق في #ألمانيا و #الخسائر باهظة pic.twitter.com/Tr7PJKKCeI — DW عربية (@dw_arabic) July 16, 2021

ولم يتضح بعد حجم الضرر الناجم عن انهيار السد على نهر رور الذي يتدفق من ألمانيا عبر هولندا وبلجيكا. وتوقع عمدة مدينة فاسنبرج، مارسيل ماورر، في تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا أن إغلاق بوابات التحكم في تدفق المياه على الجانب الهولندي قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه.

زيارة رئيس ألمانيا

ومن المقرر أن يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير غدا السبت منطقة راين إرفت المتضررة بقوة من فيضانات ألمانيا الأخيرة. وقال ديوان رئاسة ولاية شمال الراين ويستفالا إن رئيس الدولة سيزور ظهر الغد مع رئيس وزراء الولاية أرمين لاشيت مدينة إرفت التي شهدت انجراف العديد من المنازل والسيارات بفعل الفيضانات التي ضربت الولاية.

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