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فيضانات ألمانيا تبتلع 12 من ذوي الإعاقة وحصيلة الوفيات 130
انهيار سد هاينزبرغ قرب الحدود الهولندية

فيضانات ألمانيا تبتلع 12 من ذوي الإعاقة وحصيلة الوفيات 130

2021/07/17
الساعة 1:03 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيضانات ألمانيا تبتلع 12 من ذوي الإعاقة وحصيلة الوفيات 130
المواطن - متابعة

تسببت فيضانات ألمانيا في مقتل حوالي 130 شخصًا، على الأقل، بعد تأكد وفاة 12 من ذوي الإعاقة والعدد مرشح للارتفاع مع وجود أكثر من ألف مفقود.

مأساة فيضانات ألمانيا

وفيما تكافح السلطات في عمليات الإغاثة، وصف المسؤولون الوضع بأنه “مأساة” وبحسب دويتشة فيلة الألمانية فقد أعلنت السلطات أن 12 شخصاً يقطنون في نزل لذوي الإعاقة الذهنية بمدينة زينتسيش بولاية راينلاند بفالس راحوا ضحية الكارثة بعد أن فاجأتهم المياه ليلاً.

 انهيار سد هاينزبرغ

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم تم إجلاء سكان بلدة أوبهوفن من منازلهم بعد انهيار سد في منطقة هاينزبرغ، غربي ألمانيا. وظل الوضع متوتراً حتى وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بحسب بيان صادر عن البلدة القريبة من الحدود الهولندية.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الناجم عن انهيار السد على نهر رور الذي يتدفق من ألمانيا عبر هولندا وبلجيكا. وتوقع عمدة مدينة فاسنبرج، مارسيل ماورر، في تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا أن إغلاق بوابات التحكم في تدفق المياه على الجانب الهولندي قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه.

فيضانات ألمانيا

زيارة رئيس ألمانيا

ومن المقرر أن يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير غدا السبت منطقة راين إرفت المتضررة بقوة من فيضانات ألمانيا الأخيرة. وقال ديوان رئاسة ولاية شمال الراين ويستفالا إن رئيس الدولة سيزور ظهر الغد مع رئيس وزراء الولاية أرمين لاشيت مدينة إرفت التي شهدت انجراف العديد من المنازل والسيارات بفعل الفيضانات التي ضربت الولاية.

فيضانات ألمانيا


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