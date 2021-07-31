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فيضانات الصين تغمر محطة مترو غوانشجو

فيضانات الصين تغمر محطة مترو غوانشجو

2021/07/31
الساعة 2:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيضانات الصين تغمر محطة مترو غوانشجو
المواطن - متابعة

تسببت فيضانات الصين في غرق إحدى محطات المترو في مقاطعة غوانشجو الصينية ما تسبب في تعطل حركة القطارات والركاب.

ضحايا فيضانات الصين

أعلنت السلطات الصينية، أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان بوسط البلاد الأسبوع الماضي تجاوز الـ100 قتيل فضلاً عن تشريد عشرات الأسر.

وقالت السلطات إن المزيد من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين وقدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 91 مليار يوان (14.1 مليار دولار).

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن مسؤولا في مدينة تشنجتشو، عاصمة مقاطعة خنان، أعلن عن 26 حالة وفاة أخرى في منطقتين نائيتين، من بينهم 18 في الجنوب الغربي في مدينة شينمي وثمانية في الغرب في مدينة شينجيانج.

 

 

 


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