فيفا يجتمع بلاعبي الأخضر قبل طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

عقد مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اجتماعًا مع لاعبي الأخضر تحت 23 عامًا، اليوم الاثنين، قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

فيفا يجتمع بلاعبي الأخضر

واستمع لاعبو الأخضر للتعليمات الخاصة بالجانب الفني خلال المحاضرة التي ألقاها مسؤولو فيفا عليهم في مقر البعثة في فندق يوكوهاما طوكيو.

وكان من أبرز تعليمات فيفا، قوانين اللعب، نزاهة المنافسات من حيث المراهنات، استخدام المنشطات، بالإضافة إلى بعض التعليمات الخاصة بأجواء المنافسة بحضور جميع لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي والطاقم التدريبي.

اجتماع مع الجهاز الإداري

وفي السياق ذاته، أشار حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مسؤولي فيفا اجتمعوا بالجهاز الإداري برئاسة مدير الأخضر، نايف القاضي، وحضور مسؤولي الجهاز الطبي.

وتم اطلاع الجهازين الإداري والطبي على تعليمات قبل وخلال المباريات ومواعيد المنافسات، والاشتراطات المطلوبة للاعبين المصابين، بالإضافة إلى أوقات تقديم تشكيلة المباريات وأهلية اللاعبين.

المنتخب السعودي في الأولمبياد

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، وبعد مواجهة ساحل العاج؛ سيُلاقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

وكان المنتخب السعودي تحت 23 عامًا قد نجح في التأهل إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب 24 عامًا، وذلك بعدما حل وصيفًا في بطولة كأس آسيا التي أُقيمت العام الماضي، وتوج المنتخب الكوري الجنوبي باللقب.

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