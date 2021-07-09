فينسينت أبو بكر يلتحق بـ النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر قبل قليل عن التحاق المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر بصفوف الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك في بلغاريا لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2021/2022.

ڤينسنت أبو بكـر وصل 😎🇧🇬 pic.twitter.com/6GEd9wl2XT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 8, 2021

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” مقطع فيديو لوصول أبو بكر إلى بلغاريا استعدادًا للانضمام لتدريبات الفريق الكروي الأول.

وكانت بعثة العالمي في الرياض أجرت مساء أمس، فحص فيروس كورونا وذلك استعدادًا للمغادرة إلى بلغاريا لإقامة معسكر الفريق غداً السبت.

فينسينت أبو بكر نصراويًا لمدة 3 سنوات

يذكر أن إدارة مسلي آل معمر تعاقدت رسميًّا مع أبو بكر في الثامن من يونيو الماضي قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد إلى 3 سنوات.

وانتهى تعاقد المهاجم الكاميروني أبو بكر صاحب الـ29 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي في شهر يوليو، ما سهل عملية التفاوض معه وحسم الصفقة.

سبب انضمام أبو بكر لـ النصر

وأوضح المهاجم الكاميروني أن العرض الذي قدمه بشكتاش، من أجل الموافقة على تجديد عقده لم يكن مناسبًا، مشددًا على أنه عاش أفضل فترات مسيرته الكروية في النادي التركي، إلا أنه في بعض الأحيان، تحدث أمور خارج عن إرادة اللاعب.

وأشار المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر إلى أنه تلقى العديد من العروض، بعد نهاية عقده مع نادي بشكتاش التركي، إلا أنه فضل الانضمام إلى صفوف النصر، لرغبته في خوض تحدٍ جديد، في مسيرته بالمستطيل الأخضر.

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