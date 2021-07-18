في قبضة رجال الأمن.. عصابات السطو المسلح وشخص تعمد دهس آخرين في مشاجرة

المواطن - الرياض

تمكن رجال الأمن من كشف غموض العديد من الجرائم خلال الفترة الماضية في عدد من المناطق، وضبط المتورطين في ارتكابها.

وفي التفاصيل: تمكن رجال الأمن بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط 4 أشخاص تورطوا بعدد من الجرائم تمثلت في السطو المسلح على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

جرائم الترصد لعملاء البنوك:

وفي الرياض تم ضبط ثلاثة تورطوا بجريمتين تمثلتا في الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح.

وفي الرياض أيضًا تم ضبط 36 مخالفًا لنظام العمل قاموا باستغلال رخص الإقامة النظامية الخاصة بهم والمتاجرة بها بإسكان مخالفي أن الحدود.

وفي حفر الباطن، تم ضبط ثمانية أشخاص تورطوا في مشاجرة جماعية وقيام أحدهم بقيادة سيارة وتعمده صدم المتواجدين في الموقع.

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