قاعدة يومك يومك 

بقلم: أمجاد الحازمي

تخيل معي لو أنك كنت تقود السيارة في رحلة إلى مدينةٍ ما وتوقفت لتستريح قليلاً في قرية صغيرة قبل أن تكمل ما تبقى لك من مسير ،هل كنت ستكترث إن كانت هذه القرية مضيئة أم مظلمة؟ هل ستُزعزع راحتك إن علمت أن هذه القرية ينقصها الكثير من سبل العيش المريح؟ هل سيحزنك كثيراً طريقها غير المعبد وأزقتها الضيقة؟

لن تكترث لذلك ما دمت ماراً، تلك هي الحياة. نمر بها مثل ذاك المرور وربما أسرع من ذلك فلماذا نكترث بالنواقص ولماذا نحزن أن لم تسير الأمور كما خططنا لها أن كنا سنعبر بهذه السرعة؟! كل ما سيصيبك هو عارض مؤقت سيمر إن كان جميلاً أو سيئاً فدوام الحال من المحال.

قرأت يوماً في كتاب لا تحزن للشيخ الدكتور عائض القرني عن قاعدة ذكرها اسماها (يومك يومك) ذكر فيها أن الإنسان لو تعاهد مع نفسه بإرادة فولاذية صارمة لأخضعها لنظرية (لن أعيش إلا هذا اليوم) حينها سيعيش يومه متمعناً بكل ما يحويه من تفاصيل جميلة بدون الالتفات للماضي الذي انتهى وغربت شمسه ولا إلى المستقبل الذي في علم الغيب.

لقد فقد الإنسان كل متعة في الحياة بسبب إعطاء الذهن مساحات واسعة للتفكير بالمستقبل والخوف من أمور لا حول له بها ولا قوة فلا هو الذي عاش سعيداً في حاضره ولا استطاع ردع المسلمات والأقدار المستقبلية. قف متأملاً وعد بذاكرتك إلى الوراء مسترجعاً بعض اللحظات السعيدة التي مررت بها لتجد أن عقلك في معظم تلك اللحظات كان منهمكاً فيما سيحدث في اللحظة التي تليها، ستجده منشغلاً في مهمة صعبة عليك إنجازها أو مشاوير متراكمة عليك قضائها أو موعد عليك الذهاب إليه، ستجد نفسك أمام كم هائل من تلك اللحظات التي أهدرت الاستمتاع بها بسبب التفكير فيما بعدها، حيث أن الإنسان يتعامل مع الحياة وكأنه في ماراثون ضد أسرع أبطال العالم، يركض لاهثاً في تحقيق مشاريع وأمنيات وطموحات وحين يشارف على تحقيقها وإنجاز ما أطال فيه تمنيه يقفز متحفزاً لتحقيق الخطوة التالية بدون أن يستريح لوهلة تقديراً لذاته والاستمتاع بلذة الانجاز والفخر ظناً منه أن ذلك يبطئ نجاحه ويجعله من الكُسالى وفاتري الشعور، بينما العكس تماماً هو الصحيح حيث أن السرعة في تحقيق كل شيء تستهلك قدراً ضخماً من الطاقة وتستنفذ القدرة على الإبداع وفقدان المتعة.

أوقف حالة الطوارئ تلك واستمتع فالحياة أقصر من أن تمضيها لاهثاً وراء أمور سوف تأتي إن كانت مكتوبة لا محالة ولا تحمل هم المستقبل فقد كُتبت الأقدار قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ولا تحمل هم الرزق فإن الأرزاق مقسومة ومقدرة كالآجال ولو فر الإنسان من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله.

يقول الحسن البصري (علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي) فتنفس مطمئناً، فنحن ربما لا نعلم ماذا سيأتي به الغد ولكن نعلم (من) يأتي بالغد فانتظره بثقة ويقين وشكر.

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