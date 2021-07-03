قتلوا شقيقتهم في وضح النهار ووثقوا الجريمة بالفيديو

المواطن - متابعة

أعادت جريمة شرف جديدة ارتُكبت بوحشية مخيفة في ريف مدينة الحسكة إلى الواجهة قضية ظاهرة جرائم الشرف المأساوية المتكررة في سوريا.

جريمة شنعاء:

وتعرضت فتاة قاصر تدعى عيدة الحمودي السعيدو، وهي من مدينة الحسكة، للقتل على يد أشقائها ووالدها، بعد رفضها الزواج من ابن عمها وهروبها مع شاب كانت تحبه، والذي بدوره تقدم لخطبتها عدة مرات، لكنه قوبل بالرفض من قبل عائلة الضحية لأسباب عشائرية، بحسب “سكاي نيوز”.

وقال المصدر: إن الفتاة هربت في وضح النهار ولاحظت عائلتها غيابها فلحقوا بها وقتلوها.

ولأسباب عشائرية ولحقن الدماء مع العشائر الأخرى، اكتفت العائلة، بحسب المصدر، بقتل ابنتهم الضحية، فيما تمكّن عشيقها من الفرار إلى تركيا.

تفاصيل صادمة:

وفي مجموعة مقاطع فيديو، تداولها النشطاء على منصّات التواصل الاجتماعي، تُظهر مجموعة رجال وشبان وهم يسوقون الفتاة إلى بيت مهجور، وهي تصرخ مستغيثة وسط تهديدات الشباب ووعيدهم بغسل العار بدمها، فقتلوها رميًا بالرصاص في أحد المنازل المهجورة، ووثقوا جريمتهم التي شارك فيها بحسب ما ظهر في التسجيلات المصورة أكثر من 10 أشخاص، بالإضافة إلى والدها وإخوتها.

وأكد مصدر أمني أن الجناة متوارون عن الأنظار، ولا زالت عمليات البحث جارية عنهم لتقديمهم للقضاء.

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