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قرار الأهلي ردًا على تصريحات وكيل أمرابط
الراقي اهتم بالتعاقد معه

قرار الأهلي ردًا على تصريحات وكيل أمرابط

2021/07/12
الساعة 4:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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قرار الأهلي ردًا على تصريحات وكيل أمرابط نور الدين أمرابط
المواطن - محمد سمعه

لم يخف النادي الأهلي رغبته مؤخرًا للتعاقد مع اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، وذلك بعد نهاية عقده مع نادي النصر في يوم 30 يونيو الماضي.

وسعى الراقي لاستغلال نهاية عقد اللاعب المغربي لضمه، لكن تصريحات أنس أوزيفي وكيل أعمال اللاعب المغربي ستجعل الراقي يتراجع عن إتمام الصفقة والبحث عن جناح بديل.

أمرابط يبتعد عن الأهلي 

وكان أنس أوزيفي أكد على أنه سيكون من الصعب على موكله اللعب لفريق آخر غير النصر في السعودية، مضيفًا أن النجم المغربي لا يمانع اللعب مع العالمي لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة التي يعاني منها الأرجنتيني بيتي مارتينيز، حيث سيعود الأخير للتدريبات والمباريات بداية من ديسمبر المقبل.

نور الدين أمرابط -النصر

الأهلي يبحث عن ثالث صفقاته الأجنبية

وبعد تعاقد الأهلي مع الكرواتي فيليب براداريتش لاعب خط الوسط لنادي العين السعودي سابقًا، والبرازيلي دانكلير بيريرا من الدوري الياباني، سيركز الأهلي على ضم بديل لصفقة أمرابط لتدعيم صفوف الفريق الأول الذي خيّب آمال جماهيره بالموسم المنصرم محتلًا المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 


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