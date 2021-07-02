قرار الزمالك المفاجئ حول أخبار إعارة الونش وزيزو لـ النصر والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك قرارًا مفاجئًا، اليوم الجمعة، بمقاطعة صحيفة “اليوم السابع” المصرية، وذلك بعد نشرها أخبار غير صحيحة عن انتقال اللاعبين محمود حمدي “الونش” وأحمد سيد “زيزو” لناديي النصر والاتحاد في السعودية على الترتيب.

الزمالك ينفي الأخبار عن الونش وزيزو:

ونشر الحساب الرسمي لـ الفريق الأبيض عبر “تويتر” اليوم بيانًا أكد أن مجلس إدارة النادي برئاسة اللجنة المؤقتة التي يقودها حسين لبيب قرر مقاطعة الصحيفة المصرية لنشرها أخبار غير صحيحة تعمل على هدم استقرار الفريق الكروي الأول.

وكان النادي المصري نفى تمامًا اقتراب الونش من الانتقال لنادي النصر على سبيل الإعارة كذلك تم نفي الأخبار المتداولة حول اقتراب سيد “زيزو” من نادي الاتحاد على سبيل الإعارة.

الفريق الأبيض يشترط الاعتذار:

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه اشترط على صحيفة “اليوم السابع” تقديم اعتذار رسمي للفريق من أجل إعادة التعاون مرة أخرى.

يذكر أن الفريق الأبيض كان أعلن يوم 20 يونيو الماضي عن تجديد عقد المدافع المصري محمود حمدي الونش حتى عام 2025، بينما جدد زيزو مؤخرًا حتى عام 2024 مع وصيف دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020.

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