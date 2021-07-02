قرار جارديم يُفاجئ الهلال

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، قرارًا مفاجئًا، وذلك قبل بدء المعسكر الإعدادي للفريق في الخامس من يوليو الجاري.

جارديم وصل إلى الرياض لتولي المسؤولية:

ووصل المدرب البرتغالي صاحب الـ46 عامًا إلى الرياض مساء أول أمس الأربعاء، استعدادًا لتوليه مسؤولية تدريب أزرق العاصمة.

وكان من المفترض اجتماع المدرب البرتغالي مع إدارة نادي الهلال بعد غد الأحد لكن الاجتماع سيقام غدًا السبت وذلك رغبة من مدرب الهلال في تفقد مرافق النادي ومنشآته بحسب التقارير.

أهم ملفان لـ المدرب البرتغالي:

ومع وصول المدرب البرتغالي جارديم صاحب الـ46 عامًا سيركز على أهم ملفين له في الفريق الكروي الأول بـ الهلال وهما تحديد مصائر اللاعبين الأجانب، مع الاتفاق مع إدارة فهد بن نافل على الصفقات المطلوب إبرامها للفريق الأول.

وكان الهلال أعلن يوم الجمعة الماضية عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، مما يمكن الزعيم من قيد أي صفقة يريدها بالميركاتو الصيفي بعد أن سدد كافة ديونه.

ويرغب الهلال، في ضم المهاجم البرتغالي نوربيرتو جوميز لاعب فريق بورتيمونينسي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب صحيفة O Jogo البرتغالية، حيث جاء ذلك بطلب خاص من جارديم.

ويرى مدرب الهلال، أن ضم اللاعب نوربيرتو جوميز سيفيد أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة